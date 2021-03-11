Афганским школьницам запретили петь в присутствии мужчин

В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили выступать с песнями в присутствии мужчин. Такое решение вынесло афганское министерство образования, уточняется в Twitter-аккаунте телекомпании Ariana News.

Согласно постановлению ведомства, такие выступления отныне запрещены во всех государственных и частных школах во всех провинциях страны. Ответственность за соблюдение запрета — на директорах школ. Исключение делается лишь для случаев, где школьницы поют перед аудиторией, состоящей из одних лишь женщин.

Решение приняли по предложению родителей и самих учеников. Сообщается, что учителям мужского пола теперь запрещено обучать пению школьниц.

Некоторые жители страны возмутились новой мере. Журналистка Ручи Кумар у себя в Twiiter сравнила государство и запрещенное в России и других странах исламистское движение. «Республика выглядит нехорошо, когда пытается разделять те же взгляды, что Талибан» — написала она.

В ноябре прошлого года по меньшей мере 12 женщин, пытавшихся получить визу и выехать из Афганистана, погибли в давке на футбольном стадионе в Джелалабаде.

