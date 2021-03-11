Порошенко возмутился описанием княгини Ольги и призвал «исправить ошибки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ), назвавшему княгиню Ольгу основательницей современной России, с просьбой «исправить ошибки». Соответствующее заявление политик опубликовал в Telegram.

Порошенко написал, что к 8 Марта Всемирный экономический форум опубликовал список женщин, изменивших мировую историю. «Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», — возмутился он.

Экс-президент пояснил, что «Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти».

Порошенко также отметил, что российские власти привыкли навязывать миру ложь, и призвал представителей форума немедленно исправить ошибки в описании и тщательно проверять свои источники.

В июне 2019 года Порошенко заявил, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской. «Мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — написал он в Facebook.