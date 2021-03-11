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США пообещали давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах

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Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на слушаниях в конгрессе, передает РИА Новости.

Блинкен отметил, что обеспокоен «неправильной и неверной» информацией о вакцине. «Это исключительно опасно <...> и в конечном счете направлено против них самих [России], потому что они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит», — отметил госсекретарь.

По его словам, Соединенными Штатами активно финансируются усилия по борьбе с дезинформацией.

Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса Pfizer и Moderna. По его словам, Глобальный центр по взаимодействию при госдепе идентифицировал четыре онлайн-программы, которые работали над распространением ложных данных. Прайс пояснил, что эти сервисы включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных на территории США.

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