Россия
 
Последние новости
В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил
Лысая женщина удалила грудь из-за болезни и объяснила свою красоту
Пьяный россиянин прокатился на иномарке по территории детского сада
Продюсер «Ласкового мая» пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова
Покупку акций сравнили с шопингом
Российская стюардесса частного лайнера назвала сумму крупнейших чаевых за работу
Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»
Немец прилетел с семьей в Россию ради «Спутника V» и поделился впечатлениями
Источники для пополнения «главной кубышки России» оказались исчерпаны
Новости партнеров
Прослушать новость

После отравления в российских школах более 90 детей возбудили третье дело

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Третье уголовное дело возбуждено в Красноярске после отравления в 25 школах 91 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")», — сообщил представитель прокуратуры.

Сейчас в больнице остаются 24 ребенка. Ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В начале марта сообщалось, что за последние две недели в 25 школах Красноярска отравился 91 ребенок в возрасте от семи до 14 лет. Во всех случаях диагностирован кишечный иерсиниоз. Управление Роспотребнадзор по Красноярскому краю и Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае провели расследование и выявили ДНК возбудителя иерсиниоза в образцах овощной продукции от поставщика, суточных пробах салата из моркови с яблоками и салата «Витаминный».

После этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду. «Лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания — обязать их самих пробовать то, что готовят для детей», — сказал он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские дети массово отравились в детском саду
Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду
Более 90 детей отравились салатами в российских школах