Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях в ее адрес

Звезду франшизы «Гарри Поттер» Кэти Льюнг заставляли молчать о расистских высказываниях в ее адрес. Об этом она сообщила во время подкаста Chinese Chippy Gir‪l‬.

Исполнительница роли Чжоу Чанг призналась, что после съемок столкнулась с травлей в интернете. «Я в какой-то момент начала гуглить и оказалась на сайте, который был посвящен фанатам Гарри Поттера. Я помню, как читала комментарии, и да, там было много расистского дерьма», — рассказала актриса. Кто-то даже создал посвященный ей сайт, на котором обсуждалось, как сильно поклонники фильма ненавидят ее.

Льюнг, которой на тот момент было всего 16 лет, обратилась к пресс-агентам. Они ответили ей: «Послушайте, Кэти, мы не видели этих сайтов. И если вас спросят об этом, просто скажите, что это неправда, скажите, что ничего не происходит». Тогда артистка согласилась с подобными условиями, но сейчас жалеет о том, что ей не удалось решить этот вопрос иначе.