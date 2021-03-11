Женщина увидела свою спальню в снятой тайком от нее мыльной опере

Жительница китайского города Цыси, провинция Чжэцзян, была шокирована, когда увидела собственную спальню в мыльной опере. Об этом сообщает издание Decider.

В 2014 году китаянка по фамилии Линь приобрела виллу за 30 миллионов юаней (339,3 миллиона рублей). Хозяйке приходилось проводить много времени вне дома. В 2015 году она наняла управляющего, чтобы он присматривал за недвижимостью, пока ее нет на месте.

Пока хозяйки не было, управляющий за плату пускал в помещение многочисленные съемочные группы. Это продолжалось в течение четырех лет без ведома Линь.

В сентябре 2019 года хозяйка виллы случайно увидела сериал «Диалог сердец», в одной из серий которого героиня спала в ее кровати.

В конце 2019 года Линь подала в суд на продюсера сериала, компанию-производителя и фирму, которая предоставила ей управляющего. В 2020 году она добавила к иску продюсера другого сериала — «О любви», серии которого тоже снимались на вилле китаянки без ее ведома. Линь подчеркнула, что в ее доме было снято в общей сложности более 60 сцен и она подозревает, что съемочная группа сломала лифт, разбила стаканы, испачкала ковры и обтрепала мебель. В качестве компенсации она потребовала миллион юаней (11,3 миллиона рублей) за ущерб и два миллиона юаней (22,6 миллиона рублей) — за вторжение в ее частную жизнь.

Суд отклонил жалобу Линь на вторжение в частную жизнь. Адвокаты китаянки пообещали подать апелляцию на это решение. Тем не менее судья постановил, что создатели сериалов и компания, предоставившая ей управляющего, должны выплатить ей в общей сложности 400 тысяч юаней (4,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что арендатор дома в Лондоне, Великобритания, рассказал, что агент по недвижимости тайно поселился в пустующей комнате без ведома жильцов и отказался съезжать. Пользователи соцсетей предложили продать права на фильм или книгу по этой страшной истории или сделать на основе этого сценария телешоу.