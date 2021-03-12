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В Крыму указали на подготовку Украиной провокации против России

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Фото: Pixabay

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов обвинил Украину в подготовке провокации против России. На это он указал в беседе с РИА Новости.

По его мнению, план по «деоккупации» Крыма является частью провокации, которую Украина готовит против России «по наущению западных кураторов». «Провокация, спланированная Киевом по наущению западных кураторов, набирает обороты», — отметил полтик.

Мурадов считает, что Киев движется к краю пропасти, для осознания масштабов опасности при продолжении текущего украинского курса достаточно изучить российские законы.

Также собеседник агентства уверен, что Киев «останется в одиночестве», когда начнет разгораться «огонь» украино-российского противостояния.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым. Первый из них — документ, который утвердил СНБО. Кроме того, Киев работает над объединением усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа», запланированной на 23 августа. Также Кулеба упомянул синергию. «Восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем», — пояснил глава МИД Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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