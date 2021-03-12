Российский режиссер Кирилл Серебренников закрыл «Седьмую студию». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По доступной информации, летом прошлого года Серебренников подавал в налоговую запрос о закрытии «Седьмой студии». В службе одобрили требование режиссера и окончательно упразднили организацию.

Театральная труппа существовала за счет заказов на постановку от театра «Гоголь-центр» и средств, которые выделяло министерство культуры. Позже было заведено уголовное дело, в котором режиссера и его партнеров по «Седьмой студии» обвиняли в хищении 133 миллионов рублей, выданных ведомством на финансирование проекта.

В июне 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно и взыскал с режиссера и его коллег 129 миллионов рублей. В феврале текущего года Серебренников лишился контракта с властями Москвы и ушел с поста художественного руководителя «Гоголь-центра».