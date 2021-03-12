Россиянин предложил обменять серьги с бриллиантами на недвижимость

Россиянин из Барнаула предложил обменять серьги с бриллиантами стоимостью 610 тысяч рублей на недвижимость или автомобиль. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Продавец настаивает, что цена на ювелирное изделие снижена, ведь «в Москве за один такой камень берут пять тысяч рублей при продаже в розницу». Речь идет об эксклюзивном украшении из белого золота 750-й пробы с белыми и черными бриллиантами.

В объявлении сказано, что собственник также рассматривает доплату со своей стороны коммерческой недвижимостью (стоит 800 тысяч рублей) и автомобилем Infiniti G35 за 420 тысяч рублей.

Осенью 2020 года на аукционе Sothbey’s в Женеве продали самый дорогой российский бриллиант. Розовый камень овальной формы весом 14,83 карата, получивший название «Призрак розы» в честь одноименного балета Михаила Фокина, приобрел анонимный покупатель за 26,6 миллиона долларов.

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