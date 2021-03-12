Российские тюремщики закупят патроны для пулеметов против авиации и бронетехники

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России решили закупить боевые гранаты и патроны для крупнокалиберных пулеметов «Утес». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ФСИН потребуется три тысячи патронов стоимостью 400 тысяч рублей. Гранаты обойдутся в 1,15 миллиона рублей. Кроме того, ведомство собирается закупить дымовые шашки, войсковой прибор химической разведки и другие виды вооружения для боевых действий.

Пулеметы «Утес», находящиеся в арсенале российских тюремщиков, предназначены для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей и легкобронированной техники.

Ранее 12 марта сообщалось, что российские осужденные могут быть привлечены к очистке территорий Арктической зоны от загрязнений. По словам директора ФСИН Александра Калашникова, такая договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края и администрацией Норильска. В декабре 2020 года также сообщалось, что ФСИН прорабатывает вопрос о привлечении осужденных к принудительным работам для очистки Арктики от накопленного загрязнения.