«Три кота» политики Киева по возвращению Крыма, о которых рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, представляют собой фикцию. Об этом в пятницу, 12 марта, глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«Все три кита — бумажные. Киев из года в год говорит об очередных "исторических" планах по "возвращению Крыма", но в реальности все происходит с точностью до наоборот. […] И кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?» — заявил он.

Политик отметил, что за годы, прошедшие с момента воссоединения полуострова с Россией, он полностью интегрировался и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины.

«В то же время необходимо помнить, что под вывеской различных стратегий и платформ возможны реальные провокации, потому что киевским политикам необходимо как-то подкреплять свою пропаганду и отчитываться перед западными кураторами», — добавил глава региона, подчеркнув, что у Украины «для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым. Первый из них — документ, который утвердил СНБО. Кроме того, Киев работает над объединением усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа», запланированной на 23 августа. Также Кулеба упомянул синергию. «Восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем», — пояснил глава МИД Украины.

Крым покинул состав Украины в марте 2014 года после референдума, поводом для которого стал государственный переворот в Киеве. В ходе плебисцита большинство жителей региона поддержали воссоединение с Россией. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Москва настаивает, что процедура соответствовала нормам международного права.