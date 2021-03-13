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Подсчитана стоимость первой опреснительной станции для воды в Крыму

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Стоимость первой ялтинской опреснительной станции для воды в Крыму составит около трех миллиардов рублей. Ее подсчитал глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, технические параметры установки и производитель не называются из-за санкционного режима.

«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили», — сказал Аксенов.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона собрались судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой.

При этом Киев собирается достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы гарантированно отрезать полуостров от воды, рассказывал постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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