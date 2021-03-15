Эксперты объяснили неприбыльность массового потока китайцев для России

Российские туроператоры в последние несколько лет озаботились нарушением антимонопольного законодательства в процессе приема туристов из Китая и обращают на данный факт внимание всех возможных инстанций. Об этом со ссылкой на экспертов отрасли пишут «Известия».

Речь идет, в частности, о действии Специализированной информационной системы (СИС), созданной для документирования информации в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, заключенного между странами в 2000 году — непрозрачная работа схемы фактически лишает прибыли российскую сторону.

«Это стало импульсом к следующему шагу — созданию системы, позволяющей избирательно допускать к турпотоку конкретные страховые компании и туроператоров. Говоря проще, тот, кто управляет СИС, по сути раздает куски пирога», — указано в материале.

По мнению специалистов, СИС и стала одной из причин появления нелегального китайского туризма в России, при котором средства иностранных путешественников, по сути, не покидают их родину. На данный момент сумма, которую в среднем оставляет турист из КНР на российской территории, составляет около 16 тысяч рублей.

Так, в последние несколько лет китайские организации начали действовать без привлечения российских партнеров и используют их турфирмы исключительно для оформления безвизового въезда, а все остальные услуги получают по прибытии нелегально от своих же граждан.

7 октября прошлого года сообщалось, что приморские туристические компании нашли замену китайским путешественникам, решив привлечь в регион путешественников из Сибири. Так, по информации экспертов, закрытие границ оказало сильное влияние на многие отели и рестораны, поскольку основным источником их доходов всегда служили иностранные гости.