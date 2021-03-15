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Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более 4 миллионов россиян вылечились от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в понедельник, 15 марта.

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За последние сутки в России выздоровели и выписались 8447 человек. Еще 9437 человек заразились. Общее число случаев заражения составило 4 400 045.

Больше всего заразившихся — 1353 — выявлено в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (933 случая) и Московская область (627 случаев).

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