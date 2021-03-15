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В России выявили 9437 новых случаев коронавируса

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9437. Общее количество инфицированных достигло 4 400 045, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 15 марта.

9437
новых случаев коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 15 марта

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны. Больше всего заразившихся — 1353 — выявлено в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (933 случая) и Московская область (627 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области (два случая) и Республике Тыва (пять случаев).

Также за последние 24 часа в России зарегистрировано 404 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 92 494 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 8447. Всего выздоровели 4 003 576 пациентов.

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