Пассажир впал в беспамятство в самолете и нарвался на штраф в миллионы рублей

Пассажир, впавший в беспамятство в самолете, нарвался на штраф в миллионы рублей из-за своего агрессивного поведения по отношению к членам экипажа. Об этом пишет Fox News.

9 марта житель США Лэндон Гриер (Landon Grier) вылетел рейсом авиакомпании Alaska Airlines из Сиэтла в Денвер. Позже, по заявлениям самого Гриера, перед посадкой на борт, он выпил пару бутылок пива и несколько рюмок крепкого алкоголя. Больше мужчина не смог ничего вспомнить, так как крепко заснул.

Уже во время полета пассажир проснулся от крика стюардесс, которые ругались на него из-за того, что он справлял нужду на сиденья. Гриер терял сознание, однако ему удалось ударить бортпроводника, который делал ему замечание из-за спущенной на подбородок защитной маски.

Когда самолет приземлился в аэропорту Денвера, Гриера задержали сотрудники ФБР. Пассажиру были предъявлены обвинения во вмешательстве в работу экипажа самолета. Вне зависимости, вспомнит ли мужчина о том, что происходило во время полета, ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей).

Судебное заседание назначено на конец марта. Гриера выпустили под залог в 10 тысяч долларов (приблизительно 730 тысяч рублей).

Ранее в марте сообщалось о буйном пассажире самолета, который непристойно высказывался об Иисусе Христе и угрожал физической расправой бортпроводнику. Экипаж принял решение экстренно прервать полет и совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту. Нарушителя порядка сняли с рейса и его задержала местная полиция.

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