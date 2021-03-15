В Белоруссии несколько человек задержали на праздновании Масленицы

В Белоруссии 14 марта задержали несколько человек во время празднования Масленицы. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

Праздник проходил в Минске в Музее валунов. Известны имена пяти задержанных. Их доставили в Первомайское РУВД.

Ранее сообщалось, что житель белорусского города Витебск Владимир Пунько отсидел семь суток в изоляторе временного содержания за то, что нарисовал бело-красно-белый флаг на своем балконе.

В Белоруссии уже семь месяцев проходят массовые акции протеста из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Ряд оппозиционных активистов были арестованы или бежали из страны. По данным правозащитников, в Белоруссии насчитывается 285 политзаключенных.

Лукашенко утверждает, что за происходящими событиями стоит Запад.