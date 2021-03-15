В России исчезнут некоторые игрушки

Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут исчезнуть из оборота в России. Об этом говорится в документах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передают «Известия».

Комиссия предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент. Так, продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность.

Пока будет идти эксперимент, такие требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа, сказано в проекте. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов.

Эксперты подчеркнули, что сейчас такого требования к иностранцам не предъявляют, поэтому россияне могут столкнуться с некачественными и небезопасными детскими товарами. Кроме того, новые правила могут помогут обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза.

В июне прошлого года сообщалось, что четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. По подсчетам аналитиков, за 2019 год оборот подделок составил порядка 29 миллиардов рублей, тогда как для легальной продукции этот показатель составил 100 миллиардов. Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах.