Новое облегающее платье Zara вызвало ажиотаж среди женщин

Новая модель летнего платья, которая появилась в ассортименте испанского масс-маркетового бренда Zara, вызвала ажиотаж среди покупательниц. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о белом облегающем платье длины миди на бретелях с двумя разрезами на подоле и поясом. Его стоимость на сайте компании составляет 25,99 фунта стерлингов (2,5 тысячи рублей).

Описанный наряд стал популярным в Instagram и TikTok, где пользовательницы посвятили ему многочисленные посты. Так, например, в своих соцсетях фэшн-блогерша Рози Мэй (Rosie May) разместила видео, на котором она позирует перед зеркалом, с подписью: «Мне удалось его достать».

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Ролик Мэй собрал 708 тысяч просмотров и около трех тысяч комментариев. «Немного загореть, накраситься, и это — 10 из 10!», «Только что его заказала! Zara обязана платить тебе за рекламу», «Умоляю, пришли артикул! Оно мне необходимо, это что-то невероятное», «Не купить его к лету — преступление», — восхищались девушки.

В настоящий момент платье полностью раскуплено на сайте Zara. Однако некоторые юзеры отметили, что оно перепродается на eBay по двойной цене.

Ранее в марте рваные между ног джинсы из магазина Zara рассмешили покупателей. В своем TikTok-аккаунте блогерша Тамара Мильянович (Tamara Miljanovic) показала новую модель брюк из денима голубого оттенка. На видео девушка продемонстрировала, что на штанах есть множество дыр и потертостей, некоторые из которых находятся в паховой области. Она сняла несколько пар джинсов, обращая внимание на то, что это не брак, а дизайн изделия.