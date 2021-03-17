Вакцинацию властей Эстонии приостановили из-за дефицита препаратов от COVID-19

Вакцинация властей Эстонии приостановлена из-за дефицита препаратов от коронавируса, передает портал Delfi.

По словам директора по коммуникациям Государственной канцелярии Ээро Рауна, в Эстонию было поставлено меньше вакцины, чем ожидалось. Он отметил, что решение о вакцинации политиков и государственных деятелей было принято до того, как была выявлена эта проблема.

Членов правительства и депутатов планировалось прививать препаратом AstraZeneca, использование которого поставлено под вопрос во многих государствах — членах Европейского союза. Как отметил министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк, ни у одной страны нет доказательств, что этот препарат способен вызывать тромбоз и связан с трагическими случаями.

На этом фоне в Эстонии выявили два случая тромбоза после вакцинации от коронавируса. По словам советника по медицине Департамента лекарственных средств Алара Ирса, один человек получил прививку вакциной производства Pfizer и BionTech, второй — препаратом AstraZeneca. Человек, вакцинированный последним препаратом, умер.

В основном в Эстонии из побочных реакций на вакцину от AstraZeneca фиксируют проявления аллергии.

Всего в стране вакцинированы против COVID-19 145 665 человек, две дозы получили 53 729 человек.