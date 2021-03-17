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Российский вирусолог назвал сроки сохранения антител к COVID-19 у новорожденных

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Антитела к COVID-19, полученные новорожденным от матери, сохраняются в организме около 2-3 месяцев, после чего исчезают. Такие сроки назвал российский вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, передает НСН.

По словам специалиста, нужно больше подобных случаев, чтобы начать исследовать вопрос. Малышев напомнил, что в России пока не прививают беременных, и не стал предполагать, как организм отреагировал бы на вакцинацию «Спутником V».

«В России пока не прививают беременных, поэтому предполагать, как бы повел себя организм при вакцинации нашим "Спутником V", не стану», — сказал он.

Комментируя информацию о том, что медработница из американского штата Флорида родила ребенка с антителами к коронавирусу после первой дозы вакцины, Малышев призвал не делать поспешных выводов. По его словам, надо смотреть, передались ли антитела от матери, или выработались уже у самого ребенка. «Я склоняюсь к первому варианту. Подобные прецеденты при вакцинации от других болезней описаны ни один раз», — заключил он.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что родить ребенка с антителами к коронавирусу могут женщины, переболевшие во время беременности. По его словам, при высоком титре антител вероятность возникновения антител оценивается выше чем в 50 процентов. Оценивая сообщения из Флориды, Вознесенский указал, что ситуация не совсем понятна, так как беременность является противопоказанием к вакцинации.

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