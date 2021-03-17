Мать умершего от редкого осложнения COVID-19 юноши назвала тревожные симптомы

Женщина из чилийского города Пуэрто-Монт, чей сын умер от редкого осложнения COVID-19, перечислила тревожные симптомы, которые у него проявлялись. Ее слова приводит издание The Mirror.

Лорена Наваррете (Lorena Navarrete) рассказала, что в конце января ее 16-летний сын Эмилио начал жаловаться на усталость и боль в ногах. Спустя несколько дней у него поднялась температура, а на коже появились синюшные пятна. Юношу постоянно тошнило, а его моча потемнела.

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Врачи в местной больнице, переполненной пациентами с COVID-19, несколько раз провели Эмилио тест на коронавирус, и каждый раз получали отрицательный результат. Они все никак не могли поставить диагноз юноше. Когда выяснилось, что у пациента синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков, врачи уже никак не смогли ему помочь.

По словам матери, с момента появления первых симптомов до смерти Эмилио прошло чуть больше недели. Ей не давали навещать сына в больнице из-за строгих ограничений, но передавали новости от него. Навррете решила рассказать историю журналистам в надежде спасти других детей.

Доктор Лорето Твеле (Loreto Twele), специалист по детским инфекционным заболеваниям в больнице Пуэрто-Монт, отметил, что из-за редкости осложнения его очень сложно диагностировать. Также у больных наблюдаются самые разнообразные симптомы, что еще больше затрудняет диагностику.

Глава министерства здравоохранения Чили Паула Даца (Paula Daza) заявила на пресс-конференции в понедельник, 15 марта, что синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков нашли у 157 пациентов из всех 69 563 несовершеннолетних чилийцев, заразившихся COVID-19. Тем не менее она призвала врачей быть начеку.

Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков — это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и в некоторых случаях отказ органов. В отдельных случаях синдром может привести к смерти. При ранней диагностике прогноз выздоровления благоприятный.