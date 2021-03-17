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В ГИБДД напомнили об опасности тонировки

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Евгений Биятов / РИА Новости

В ГИБДД напомнили водителям об опасности тонировки. Предупреждение появилось на сайте ведомства.

Наличие тонировки снижает видимость, объяснили в ГИБДД. «При отсутствии тонировки водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, тонированные же автостекла снижают это расстояние до 35-70 метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при наличии тонировки водителю будет сложнее быстро отреагировать и избежать столкновения в опасный момент. Там уточнили, что плохие погодные условия ухудшат ситуацию и повысят риск аварии.

В ГИБДД напомнили, что согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны пропускать свет не менее чем на 70 процентов, лобовое — не менее чем на 75 процентов. Там добавили, что тонирование передних боковых и переднего лобового стекла запрещены законодательством.

Ранее сообщалось, что россиян предложили лишать водительских прав на срок до полутора лет, если в течение года они совершили три грубых нарушения ПДД. К этим трем нарушениям не будут причисляться те, что были зафиксированы дорожными камерами наблюдения.

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