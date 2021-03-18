Женщина поделилась опытом похудения на шесть килограммов за один месяц

Жительница индийского города Чандигарх сумела сбросить шесть килограммов за один месяц и поделилась своим опытом. Об этом пишет The Times of India.

34-летняя Моника Хурана (Monika Khurana) признается, что решила худеть, когда лишний вес вынудил ее поменять свой гардероб. «Всякий раз, когда я мерила свои вещи, мне не нравилось, как они сидят, — рассказывает женщина. — Я перестала носить свою любимую одежду». До похудения она весила 64 килограмма при росте 160 сантиметров.

Хурана занялась спортом и стала следить за своим рационом. Она старается разнообразить свой завтрак: иногда ест рис, иногда омлет или сэндвич. На обед женщина съедает пару лавашей-чапати и тарелку овощного карри с индийским соусом раита из йогурта с овощами, а вечером ограничивается стаканом молока с сухарем или печеньем.

На самом деле, я не следую каким-то особенным низкокалорийным рецептам. Но если хочешь похудеть, кое-что все-таки придется поменять. Во-первых, целый день пейте много воды. Пусть бутылка с водой всегда будет под рукой. Это создает иллюзию сытости и помогает бороться с голодом в течения дня. Во-вторых, есть можно все, но необходимо следить за размером порций

По утрам Хурана 25 минут делает упражнения, а затем отправляется на двухкилометровую прогулку. Вечером женщина тренируется в течение часа, занимаясь растяжкой, зумбой, аэробикой и кардио, а перед сном проходит еще два километра. Если в этот день она съела больше обычного, тренировка продлевается на несколько минут.

Ранее жительница австралийского города Мельбурн рассказала, как ей удалось сбросить 45 килограммов за девять месяцев. Она отказалась от вредной пищи и напитков, уменьшила порции еды вдвое и начала ходить по беговой дорожке по часу в день.