Путин рассказал о разнице в генетическом коде России и США

Россия и США различаются на уровне генетического и культурного кода. Об этом в четверг, 18 марта, заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы, хоть они [США] и думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди — у нас другой генетический и культурно-нравственный код», — подчеркнул глава государства в ходе встречи с представителями общественности Крыма.

При этом Путин отметил, что Россия умеет отстаивать свои интересы и будет работать с США в тех направлениях, которые для нее выгодны.

Ранее Путин в ходе той же речи ответил американскому лидеру Джо Байдену, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто так обзывается, тот сам так называется». Он также пожелал своему американскому коллеге здоровья.

Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.