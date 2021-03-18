Американская «Золотая Орда» «насытит» российскую ПВО

Пентагон в рамках проекта Low-Cost Cruise Missile (LCCM) завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3 компании Raytheon, позволяющих проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника, сообщает The Drive.

Согласно изданию, БПЛА в составе роя способны, в частности, перенацеливаться и обмениваться задачами, а также проводить синхронизированные массированные атаки на системы ПВО противника (например, России и Китая), приводящие к тому, что количество целей для поражения значительно превосходит возможности огневой мощи обороняющейся стороны.

The Drive отмечает, что технологии LCCM могут найти применение в системе полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда») Военно-воздушных сил (ВВС) США, испытания которой были проведены, в частности, в феврале.

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Издание пишет, что беспилотники в составе роя могут выполнять различные задачи, в частности, разведывательные и ударные, а также выступать ложными целями. Среди заявляемых возможностей созданной системы — «динамическое реагирование на приоритетную среду угроз с одновременным выполнением совместной идентификации и распределения целей наряду с синхронизированными атаками».

The Drive отмечает, что Пентагон передал армии, ВВС, Военно-морским силам (ВМС) и Корпусу морской пехоты (КМП) США материалы соответствующих разработок. The Drive подчеркивает, что в документации под Coyote может подразумеваться как БПЛА, так и крылатая ракета.

В феврале портал FlightGlobal написал, что в предпоследнюю неделю того же месяца в ходе совместного применения сразу четырех авиабомб GBU-39/B SDB, интегрированных в систему Golden Horde, были одновременно успешно поражены четыре цели.

В марте 2020 года ВВС США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы Golden Horde, предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

В декабре 2019 года американское издание Popular Mechanics написало, что ВВС США хотят направить против своих противников систему Golden Horde.