Экономика
 
Последние новости
Путин ответил Байдену фразой «кто так обзывается, тот сам так называется»
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с Крымом
В Подмосковье брат зарезал беременную сестру за жизнь «не по правилам» 
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»
Путин рассказал о разнице в генетическом коде России и США
Администрацию Байдена обвинили в открытии ящика Пандоры
Актер из «Гарри Поттера» посочувствовал обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Из монастыря опального отца Сергия забрали 20 нарушителей миграционного режима
Голодные косатки растерзали самое большое животное на планете и попали на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Сеть магазинов «Лента» решила сменить формат

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сеть гипермаркетов «Лента» решила сменить формат, в 2021 году вместо крупных гипермаркетов она станет открывать магазины у дома. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Владимир Сорокин.

В компании признали, что сейчас происходит отток покупателей. «Нет смысла отрицать: сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке. По совокупности причин люди идут в дискаунтеры», — объяснил Сорокин. Сейчас в фирменных гипермаркетах продается больше 30 тысяч наименований продукции, для новых магазинов из ассортимента выберут самые ликвидные позиции.

Сорокин не указал, сколько точек «Лента» намерена открыть в этом году, но сообщил, что общее количество новых площадей составит не менее 100 тысяч квадратных метров. По подсчетам РБК, на таких площадях можно разместить несколько сотен небольших магазинов. «Лента» исторически развивалась в сегменте гипермаркетов, на конец 2020 года компания владела 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами.

Также в разговоре с РБК Сорокин предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен. «Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — объяснил он.

О планах открывать магазины нового типа говорили и в «Ашане». Одним из вариантов станут магазины без кассиров, где покупатели будут самостоятельно оплачивать и забирать покупки.

Российские власти обратили внимание на рост цен на продукты в декабре 2020 года. В Минэкономразвития говорили, что подорожание спровоцировали снижение урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на продовольствие. В результате в стране впервые за последние годы ввели госрегулирование цен на продукты. Производители и ретейлеры 16 декабря подписали соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за килограмм, а оптовая цена на подсолнечное масло не должна выходить за пределы 95 рублей за литр. Розничные цены на сахар и масло должны составить 46 рублей и 110 рублей соответственно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Лента» создаст сеть магазинов нового формата
Глава «Ленты» предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен
«Магнит» изменит название для сети крупнейших магазинов
В России запустили продовольственные карты
«Ашан» собрался открывать магазины нового типа
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
15:1916 марта

Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»

14:5016 марта

У Tesla появился очередной конкурент

14:1016 марта

Китайская экономика разогналась

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
14:0116 марта

«Роснефть» начнет выпуск собственного катализатора гидрокрекинга

13:3216 марта

Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту

12:5816 марта

Китайский конкурент «Яндекс.Такси» решил завоевать Россию

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
12:3616 марта

Россияне рекордно сократили потребление товаров

11:3316 марта

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионах

13:0016 марта

В России впервые пройдет клиническое исследование клеточного продукта

Россия
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»
Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Союзные республики послали Москву на три буквы»
30 лет назад большинство граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Почему он все равно рухнул?
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Счет идет на дни»
Кирилла спасет только дорогое лекарство. Ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Раскрыта дата прибытия посла России в США в Москву
В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым
Страны Европы прекратят вакцинацию AstraZeneca
Прививки могли привести к тяжелым осложнениям и смерти
Макрон назвал сроки «тяжелого периода» борьбы с пандемией
«Это дно, хуже быть не может»
Десять лет сирийцы страдают от кровопролитной войны. За эти годы страна погрузилась в разруху и хаос
Два девятилетних мальчика напали на пенсионера и были арестованы
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
В России оценили «опасный для рубля период»
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
В «Росатоме» изучили инициативы по изменению системы закупок
Мастерская для авианосца
О строительстве уникального сухого дока для «Адмирала Кузнецова»
Аномальная зима в России поставила под угрозу будущий урожай
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
В России нашли способ обезопасить госдолг от санкций США
Все материалы
Силовые структуры
В Одессе задержали банду во главе с вором в законе Пучуром
«Человек не может так долго скрываться»
Российского дальнобойщика признали самым опасным маньяком мира. Теперь его ищут в Москве
Дело авторитетного бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Россиянка расчленила сожителя и попыталась перевезти его тело в холодильнике
«Прощайся с домом, ты его больше не увидишь»
«Русского Илона Маска» пытали и убили в СИЗО. Кому перешел дорогу талантливый инженер?
Россиянка продавала несуществующих енотов и попала под суд
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Владимир Лапицкий«Обломок клинка пробил ему грудь»
Как один из лучших советских фехтовальщиков едва не погиб во время поединка на Олимпиаде в Москве
«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Реалу» и вылетела из Лиги чемпионов
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Тренер получил два года лишения свободы за смерть восьмилетнего хоккеиста
Все материалы
Культура
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получил «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Певица Манижа представит Россию на «Евровидении»
Артистку выбрали россияне в эфире Первого канала. С кем она соревновалась?
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогер Ивангай рассказал Дудю об опыте употребления наркотиков
Здоровье российской стендаперши пошатнулось после отношений с турком
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Бывший самый популярный в России блогер раскрыл Дудю заработок на YouTube
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
В Госдуме оценили возможность на самом деле заблокировать Twitter
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Бренд отретушировал фото младенца ради лучшей рекламы и разгневал его мать
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Фанаты прозвали Дуа Липу стриптизершей после ее выступления на «Грэмми» в белье
Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети
Александра Коллонтай «Она стала самой известной женщиной в стране»
Как советская революционерка влюбляла в себя чиновников и отчаянно боролась за права женщин
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала помогающие выспаться продукты
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Женщина спасла девочку от педофила благодаря камере наблюдения
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
171-килограммовый мужчина сбросил 70 килограммов и раскрыл секрет успеха
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
В США два штата поссорились из-за отказа от мяса
Все материалы
УАЗ подтвердил скорое появление экономичного Patriot
Зарядка от розетки и почти автопилот: Peugeot 308 сменил поколение
Французская марка показала первый автомобиль с новым логотипом
На американца завели 18 уголовных дел за экстремальные прыжки на пикапе Ram
Академический интерес: Infiniti Q60 бросает вызов BMW 4 серии
Два белых купе выясняют отношения и только притворяются похожими
Hyundai раскрыла детали о минивэне Staria
Космические странники: оцените невероятные концепт-кары 60-70-х годов
Эти клиновидные суперкары кажутся слишком футуристичными даже сегодня
Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы