Фермер копал яму под теплицу и нашел кости жившего миллионы лет назад гиганта

В Узбекистане фермер нашел останки жившего миллионы лет назад гиганта, пока копал яму под теплицу. Об этом сообщает сайт редакций газет «Янги Ўзбекистон» и «Правда Востока».

Житель села Коратепа Убайдуллаев Наджмиддин в Наманганском районе Наманганской области обнаружил кости загадочного животного на своем участке 13 марта. Он наткнулся на останки на глубине около метра.

Родственники фермера сообщили о находке в Наманганский государственный историко-культурный музей. На место раскопок выехали сотрудники музея, археолог кафедры археологии Наманганского государственного университета и доцент-биолог.

Специалисты предполагают, что останки принадлежат индрикотерию — самому высокому и тяжелому из существовавших когда-либо сухопутных млекопитающих. Эти существа, известные также как гигантские носороги, достигали пяти метров в холке и весили до 17 тонн. Индрикотерии жили на Земле 20-30 миллионов лет назад. Их останки находят на территории Казахстана, Монголии, Китая, Индии и Пакистана.

Ранее сообщалось, что в Великобритании четырехлетняя девочка на пляже нашла след динозавра. Предполагается, что его оставило «стройное животное», которое ходило на двух задних лапах и активно охотилось на других мелких животных и насекомых.