Названы самые нужные товары во время пандемии

Во время пандемии, за период с апреля 2020 года по февраль 2021 года, жители Москвы и Подмосковья резко начали закупаться мебелью для спальни, декором для дома и посудой. Продажи продуктов также подскочили в 13 раз. Об этом говорится в материале сети гипермаркетов «Твой дом» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Мебель для спальни начали покупать в 10 раз чаще, декор и посуду — в 3 раза чаще. Самыми нужными товарами назвали ароматические свечи, тарелки, кресла, черничные торты, латексные хозяйственные перчатки, стальные качели с балдахином, кувшины, настольные лампы с абажуром, настольные лампы с аккумулятором и наборы сковородок.

Поскольку люди пережили самоизоляцию и долгое время находились в замкнутом пространстве, то на протяжении всего года прослеживался очевидный тренд на обустройство своего жилища. По словам представителя компании, особенным хитом продаж стали дачная мебель и кровати king size.

Также сообщается о значительном росте онлайн-продаж во всех категориях, особенно в связи с карантинными ограничениями. Например, в апреле 2020-го рост оборота составил 249,1 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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