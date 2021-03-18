США заявили о готовности к соперничеству с Россией

США не боятся соперничества с Россией, однако рассчитывают на предсказуемые и стабильные отношения с ней. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер на брифинге, передает РИА Новости.

«Учитывая поведение России в последние пару месяцев, будут, очевидно, области и элементы отношений, которые являются соперническими. Мы их не будем чураться», — заявила Портер. Она отметила, отношения с Россией остаются для США вызовом, но при этом подчеркнула готовность страны к этому.

Портер обратила внимание, что целью отношений двух стран является их предсказуемость и стабильность в будущем. Американская сторона будет пользоваться возможностями для конструктивного сотрудничества, но при этом намерена консультироваться с партнерами и союзниками по «выходящему за рамки» поведению России, добавила представитель Госдепа.

Ранее о дальнейших планах США в отношении России рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Вашингтон не планирует в будущем полагаться исключительно на санкции, а в распоряжении президента США есть целый набор различных инструментов — зримых и незримых.