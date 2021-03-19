Уволившийся сотрудник получил 230 килограммов грязных монет вместо зарплаты

В американском штате Джорджия уволившемуся сотруднику автосервиса выплатили последнюю зарплату грязными одноцентовыми монетами. Об этом сообщает UPI.

В ноябре 2020 года Андреас Флейтен (Andreas Flaten) решил уволиться из-за нездоровой обстановки на работе. По его словам, известие не обрадовало начальника. «Он встал, схватил голову руками, вышел за дверь и пропал на час», — утверждает мужчина.

До конца января работодатель должен был выплатить Флейтену задолженность по зарплате, составлявшую 915 долларов (около 68 тысяч рублей). Когда этого не произошло, мужчина пожаловался в департамент труда штата Джорджия. Это помогло: ночью перед его домом свалили груду перепачканной в масле мелочи.

Суммарный вес монет составлял около 230 килограммов. «Мне их некуда девать, — сетует мужчина. — Не представляю, что с ними делать». Он сложил монеты в гараже и намерен почистить их перед использованием.

Бывший начальник Флейтена утверждает, что не помнит, чтобы он сваливал монеты перед его домом. «Все это не играет роли, — добавил он. — Ему заплатили, это главное».

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Чандигарх подала в суд на бывшего мужа, который заплатил алименты монетами. Бывшая жена получила четыре 100-рупиевые купюры и 24,6 тысячи рупий монетами достоинством одна и две рупии. Общий вес мелочи превышал 70 килограммов.