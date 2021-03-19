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Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского медведя!»

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Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Губернатор Магаданской области Сергей Носов записал видеообращение к президенту США Джо Байдену, в котором он прочитал стихотворение «Не будите русского медведя!» — так глава региона ответил на слова американского лидера о российском президенте Владимире Путине. Ролик Носов опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, Байден «позволил себе в интервью личные оскорбления в адрес нашего национального лидера». В связи с этим он нашем уместным ответить президенту США стихами Константина Фролова.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать Россию к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского лидера.

Комментируя слова Байдена, Путин сообщил, что хотел бы провести с ним открытый разговор в прямом эфире. Президент добавил, что готов это сделать либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные.

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