Медбрат не вынес работы в коронавирусной больнице и покончил с собой

Медбрат из английского графства Дербишир испугался, что не сможет справиться с работой в коронавирусной больнице, и покончил с собой. Об этом сообщает издание Metro.

51-летний Джулиан Керли (Julian Curley) более 20 лет работал медбратом. Во время пандемии он каждый день боялся идти в больницу и страдал от проблем в личной жизни.

15 июля 2020 года друзья и семья испугались за его самочувствие, и вызвали полицейских. Сотрудники правоохранительных органов нашли в спальне англичанина спрятанный нож и порекомендовали родственникам отвезти его в психиатрическую больницу для незамедлительного лечения.

Сестра и шурин отвезли Керли на обследование в психиатрическую больницу. Он неожиданно выскочил на улицу, когда автомобиль остановился около моста в деревне Бернастон, графство Дербишир.

Он отказался вернуться в автомобиль и покончил с собой. Родственники не успели остановить мужчину. На прощание он сказал сестре: «Прости».

В суде коронеры сообщили, что в последние месяцы перед смертью мужчина столкнулся с рядом жизненных трудностей. Во время заседания суда некоторые родственники погибшего задавались вопросом, почему полицейские самостоятельно не отвезли мужчину в больницу.

Помощник коронера Дербишира Таника Роуден (Tanyka Rawden) заявила, что удовлетворена действиями полицейских, так как у них не было оснований предполагать, что мужчина может причинить себе вред. Суд пришел к выводу, что Керли добровольно покончил с собой.

Ранее сообщалось, что житель индонезийского города Кудус заподозрил, что заразился коронавирусом, и убил дочь-астматика. Он был уверен, что его дочь, которая страдала астмой, тоже заразилась респираторным заболеванием.