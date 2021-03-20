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В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за прошедший день коронавирус выявлен у 9632 человек. Таким образом, число заразившихся третьи сутки превышает девять тысяч. Общее количество инфицированных достигло 4,4 миллиона, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

9632
новых случаев коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 20 марта

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 1728 жителей. В тройку лидеров по числу заразившихся за сутки вошли Санкт-Петербург (899 положительных тестов) и Подмосковье (651 зараженный). Наименьшие темпы прироста за последние 24 часа зафиксированы в Ненецком автономном округе и Туве (по одному инфицированному).

Суточная смертность среди пациентов с инфекцией составила 392 человека. Всего за время пандемии в стране погибли 94,6 тысячи больных.

За день поправились 11 279 жителей. Всего выздоровело более четырех миллионов заразившихся.

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