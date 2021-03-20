В России пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов из Болгарии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова о высылке российских дипломатов, пообещав, что Россия встретит данную меру зеркальным ответом. Его слова передает РИА Новости.

«Ответим, однозначно, примем зеркальные меры в случае принятия такого решения», — сказал он, добавив, что считает Болгарии «недружественным актом ».

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов захотел объявить российских дипломатов нежелательными персонами из-за дела о шпионаже в пользу Москвы, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек.

В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.