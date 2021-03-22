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В России выявили более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России за последние сутки зафиксировано более девяти тысяч новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Всего за время пандемии в стране выявлено 4 466 153 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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новых случая коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 22 марта

Больше всего новых заражений произошло в Москве (1586), Петербурге (865), Подмосковье (646). Самые низкие показатели по суточной заболеваемости показали Тува (один заболевший), Еврейская автономная область (два случая) и Магаданская область (трое зараженных).

За последние 24 часа в России выздоровели 7790 пациентов, за весь период поправились более четырех миллионов человек. За день умер 361 больной, общее число погибших превысило 95 тысяч.

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