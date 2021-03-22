Экономика
 
Последние новости
Задержанного за взятки пензенского губернатора заподозрили по еще одной статье
Мясников предупредил о скором всплеске туберкулеза в России
Итальянские фанаты высмеяли РПЛ и предложили россиянам сосредоточиться на водке
«Союз-2.1а» с 38 спутниками стартовал с Байконура
Пригожин заявил о попытке его похищения гражданами США
Отдых на любимом курорте богачей станет дешевле для россиян в 2021 году
Ушедшая в порно звезда Disney выйдет замуж
Украина оправдалась за рост числа обстрелов в Донбассе
Стала известна реакция Брэда Питта на обвинения Анджелины Джоли в насилии
Новости партнеров
Прослушать новость

В России появилась новая схема обналички

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денег с использованием налоговых или таможенных платежей. Об этом говорится в информационном бюллетене ведомства.

По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая при этом наличные деньги. Такой механизм использовали предприятия общепита и торговли, говорится в сообщении. Отмечается, что чаще всего схемой пользовались компании с большим оборотом наличных: торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.

Появившаяся новая схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге. В ЦБ заявили, что объемы незаконного обналичивания в стране снижаются на протяжении последних лет. Они снизились с 110 миллиардов рублей в 2019 году до 78 миллиардов рублей в 2020-м.

В прошлом году российские банки также зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Участники рынка обнаружили попытки осуществить сомнительные операции на 34 миллиарда рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег
Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19
Российская семья пойдет под суд за обналичивание 1,3 миллиарда рублей
Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
09:0330 января 2020

Бывший российский чиновник продаст американцам 10 тысяч электрокаров

18:2318 марта

Путин пообещал Крыму частные инвестиции на триллион рублей

18:0818 марта

Инвестииционные банки повысили целевую цену акций «Роснефти»

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
17:4518 марта

Российской экономике пообещали лучшее будущее

16:5918 марта

Европа отказалась замечать рост цен

16:0618 марта

В России предложили провести эксперимент с четырехдневкой

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
16:3118 марта

Юго-Восточная Азия оказалась самым перспективным регионом для экспортеров

16:2218 марта

Сбер сделал ведение внешнеэкономической деятельности проще и понятнее

15:3218 марта

Трамп за время президентства обеднел на четверть

Россия
Владимир ПутинПутин предложил Байдену поговорить в прямом эфире
В отношениях России и США начался кризис после резких слов американского лидера
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»
Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Союзные республики послали Москву на три буквы»
30 лет назад большинство граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Почему он все равно рухнул?
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Все материалы
Мир
Уильям Бернс«Успехи России основаны на чужих ошибках»
Новый глава ЦРУ долго работал в России. Что он знает о политике Кремля и как это поможет США?
Джо БайденВ отношениях России и США начался новый кризис
После резких заявлений Байдена в Москве опасаются разрыва отношений с Америкой
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
Бывший премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
Зеленский прокомментировал санкции против Януковича
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Поклонская попала под санкции Украины
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Суд в Киеве арестовал имущество и все акции предприятия «Мотор Сич»
Тонкий лед
Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
Россиянам рассказали о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ для экономики
Наколдовали
Обоснованы ли претензии российских онлайн-сервисов к поисковику
Маск прокомментировал по-русски новость о пытавшемся взломать Tesla россиянине
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего
Игорь Тальков«Игорь, он достал пушку!»
В 1991 году убийство певца Талькова потрясло всю Россию. Почему это дело не смогли раскрыть?
Директора завода обвинили в хищении 45 миллионов рублей при ремонте крейсера
«Человек не может так долго скрываться»
Российского дальнобойщика признали самым опасным маньяком мира. Теперь его ищут в Москве
Обвинившая отца в изнасиловании россиянка оказалась девственницей
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российский заключенный получил 11 лет за пропаганду терроризма сокамерникам
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Названо число купленных на Олимпиаду в Токио билетов
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков
Столичные замашки
Лондонское дерби и новое испытание для «Тоттенхэма» — главные интриги выходных в АПЛ
РФС добился вызова Головина в сборную на матч в Сочи
Владимир Лапицкий«Обломок клинка пробил ему грудь»
Как один из лучших советских фехтовальщиков едва не погиб во время поединка на Олимпиаде в Москве
Макгрегор потребовал титульного боя после ухода Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогер Ивангай рассказал Дудю об опыте употребления наркотиков
Здоровье российской стендаперши пошатнулось после отношений с турком
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Бывший самый популярный в России блогер раскрыл Дудю заработок на YouTube
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
В Госдуме оценили возможность на самом деле заблокировать Twitter
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старом пальто
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»
Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
Парень проигнорировал испорченный макияж девушки после аттракциона и «стал героем»
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Звезды придумали способ выгодно показать фигуру на фото и запустили флешмоб
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Регина Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл 81 миллион рублей и потерял лотерейный билет
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Ненавидящая диеты диетолог дала советы желающим похудеть
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Все материалы
Porsche подарит каждому сотруднику по 7850 евро
Первый тест-драйв нового Renault Duster
Первые впечатления от знакомства с одним из самых важных внедорожников в России
Mercedes-AMG GT Black Series прокачали до 1111 лошадиных сил
Бездорожье: новая Нива против старой
Видео: чем пытается удивить самая новая Lada Niva Travel в 2021 году?
Дрэг-гонку Toyota GR Yaris и 3,0-литровой Supra показали на видео
Гаражная распродажа Mitsubishi: от 104-летнего Model A до последнего Lancer Evol
Британское представительство Mitsubishi выставило на продажу 14 раритетных машин
Глава Porsche назвал модель, которая лишится ДВС в последнюю очередь
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы