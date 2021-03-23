Бывшего мирового судью признали виновным в разбойном нападении

Бывший мировой судья судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин признан виновным в разбойном нападении. Об этом во вторник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 17 июля 2018 года действующий мировой судья вместе с девятью сообщниками напал на жилой дом в деревне Постниково (Новая Москва). Соучастники, применив насилие и пригрозив ножом хозяину дома и его близким, похитили имущество и деньги, после чего скрылись.

Ущерб от действий злоумышленников превысил пять миллионов рублей. Суд признал бывшего мирового судью виновным по статье 162 («Разбой») УК РФ. Он приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его четверо соучастников ранее получили длительные сроки, еще четверо объявлены в международный розыск. Уголовное преследование еще одного обвиняемого прекращено в связи с его смертью.

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