Москвичей научили отличать специалистов по замене счетчиков от мошенников

В региональном инжиниринговом центре SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) научили жителей Москвы отличать специалистов по замене счетчиков от мошенников. Эксперт Артем Волков посоветовал собственникам задавать предполагаемым злоумышленникам наводящие вопросы. Об этом сообщают РИА Новости.

Жильцов предупредили, что проверять или заменять счетчики могут сотрудники управляющей или энергосбытовой компаний, которые заранее назначают дату и время визита. Специалисты, как правило, работают в униформе и предоставляют официальные удостоверения.

«Если вам предъявляют какие-либо документы, внимательно прочитайте их. Зачастую злоумышленники представляются работниками Единого расчетного центра "ЕРЦ", однако такой организации не существует. В Москве есть учреждение с похожим названием — ГБУ "Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) города Москвы", которое занимается общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Они не приходят с личными визитами», — пояснил Волков.

Жильцам рекомендовали спрашивать у предполагаемого мошенника о том, откуда он узнал контактные данные и информацию о счетчике. По словам эксперта, от вопросов злоумышленник может растеряться и выдать себя. Собственников также предупредили, что специалисты служб могут оказывать платные услуги. Для этого они носят с собой кассовый аппарат, а после завершения работ выдают чек с подтверждением платежа, поэтому нельзя оплачивать услуги «на руки».

В феврале 2021 года россиян предупредили об уловках лжекоммунальщиков. Злоумышленники обращают особое внимание на пожилых людей, пытаясь продать им ненужное оборудование или уговаривая заплатить за «дезинфекцию» квартиры от коронавируса. Жильцам рассказали, что зона ответственности настоящих сотрудников коммунальных служб — исключительно внедомовые коммуникации.

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