Пара сделала доброе дело и разбогатела

Житель американского города Уичито, штат Канзас, вместе с возлюбленной сделал доброе дело и разбогател. Об этом сообщает информагентство UPI.

Томас Джонс (Thomas Jones) и Кортни Фарбер (Courtney Farber) поехали в местный супермаркет, чтобы купить продукты для матери Джонса. На кассе они решили купить несколько лотерейных билетов.

Один из них оказался выигрышным и принес паре 75 тысяч долларов (5,7 миллиона рублей).

«Я стерла один ряд и увидела звезду. Я поняла, что выиграла приз. Сначала я подумала, что это 75 долларов, но из-под защитного слоя продолжали появляться нули, и я поняла, что это 75 тысяч долларов!» — рассказала Фарбер.

Джонс отметил, что ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать хорошую новость.

«Никогда не ожидаешь, что получишь первый приз. Я не верил в происходящее до тех пор, пока мы не получили деньги», — пояснил он.

По словам пары, выигрыш показал им, что добрые дела приносят добро. «Мы сделали доброе дело для мамы, и нам повезло», — подчеркнула Фарбер. На полученные деньги пара планирует построить гараж рядом со своим домом.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Окленд, штат Мичиган, решил научить друга играть в лотерею и выиграл крупную денежную сумму. Победитель рассказал, что планирует инвестировать полученные деньги.