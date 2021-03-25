Легионер клуба РПЛ рассказал о стереотипах европейцев о русских

Бурундийский полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза рассказал о своих впечатлениях о России и ее жителях. Об этом сообщает Sport24.

22-летний легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) признался, что его удивили «безумно добрые россияне». Он подчеркнул, что у европейцев сложились стереотипы о русских. Бизоза заявил, что не ждал такого теплого приема. При этом легионер добавил, что пока не совсем адаптировался к жизни в Уфе. Полузащитник не может найти место, где можно купить его любимое блюдо — мексиканское тако.

Бизоза стал первым бурундийцем в истории РПЛ. В своем дебютном матче за «Уфу» получил красную карточку в начале игры, проведя на поле 14 минут.

Бизоза родился в Норвегии. У футболиста два паспорта — Бурунди и Норвегии. Он известен по выступлениям за клубы «Олесунн», «Реуфосс» и «Херд». На его счету 22 гола в 122 матчах.