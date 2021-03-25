Мужчина уложил волосы пылесосом и рассмешил пользователей сети

Мужчина уложил свои волосы неожиданным способом и рассмешил пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользователь Логан Коул (Logan Cole) показал на камеру метод быстрой укладки стрижки под названием «маллет» (mullet), для которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Так, герой видео взял в руки шланг от пылесоса и провел им по волосам, начиная от челки и заканчивая сзади на шее. «Как стилизовать маллет для вечеринки», — подписал он публикацию, которая стала вирусной и набрала больше девяти миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков.

Пользователи сети оценили полученный результат и принялись шутить в комментариях. «Этот маленький локон в конце!», «Все это время я укладывала волосы неправильно», «Это и впрямь отлично выглядит», «Он живет в 2321 году», «Инновационно!» — высказывались они.

В апреле 2020 года женщина показала новый способ укладки волос карандашом и удивила подписчиков. Американка Бриттани Ксавье (Brittany Xavier) рассказала, что для создания мелких кудрей требуются только выпрямитель для волос и карандаш. Согласно ее рекомендациям, следует взять тонкую прядь волос, обернуть ее вокруг карандаша и нагреть выпрямителем.