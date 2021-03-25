Студентка сбросила 32 килограмма и раскрыла секрет похудения

Студентка из английского города Лидс, графство Йоркшир, рассказала, как ей удалось сбросить 32 килограмма. Ее секрет похудения приводит издание Daily Mail.

Тилли Ниман (Tilly Niman) признается, что всегда была «крупной девочкой». Однако в старших классах ее вес увеличился до 89 килограммов. В школе девушку за спиной обзывали «бегемотом», она очень много красилась, так как стеснялась своей внешности, а поворотным моментом стала примерка одежды в магазине, когда ей не подходили вещи даже самых больших размеров.

В 16 лет британка решила похудеть. Если раньше она ела на завтрак бублик и горячий шоколад, то теперь предпочитает натуральный йогурт, фрукты и кофе. На обед вместо панини с тунцом и пасты Ниман выбирает салат с тунцом или пиццу на хлебцах. На ужин девушка ест пасту с нежирным соусом, лосось с рисом и овощами или бобы с сыром, тогда как раньше объедалась пиццей и пастой с соусами на основе майонеза.

За восемь месяцев ей удалось сбросить 16 килограммов. Это настолько вдохновило Ниман, что она продолжила худеть и потихоньку начала заниматься спортом.

Сейчас британка весит 57 килограммов и чувствует себя «совершенно другим человеком». Она научилась любоваться своим отражением в зеркале, тогда как раньше боялась смотреть на себя. Девушка очень рада, что теперь может носить любую одежду и чувствовать себя в ней комфортно и сексуально.

Всем, кто хочет похудеть, Ниман советует помнить, что похудение — это забег на длинную дистанцию, а не спринт. «Вы должны понимать, что потребуется время и придется изменить стиль жизни. Главное — сделать процесс похудения приятным. Благодаря этому секрету я и смогла похудеть», — заявила девушка.

Ранее сообщалось, что житель британского города Шеффилд, страдавший от избыточного веса, за шесть месяцев сбросил 65 килограммов без диет и спортзала. Он перестал питаться в забегаловках, урезал размер своих порций, добавил в рацион овощи и зелень, а шоколад и чипсы заменил на свежие фрукты. Кроме того, мужчина много гуляет со своим псом и каждый день проходит до 15 километров.