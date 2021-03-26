Канадский фигурист рассказал о засуженных на чемпионате мира россиянах

Бывший канадский фигурист Дилан Москович заявил, что Татьяну Тарасову и Владимира Морозова засудили на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает CBC.

По мнению спортсмена, арбитры поставили слишком низкие оценки занявшим четвертое место в соревновании спортивных пар россиянам за произвольную программу. Москович считает, что дуэт заслуживал бронзовых наград. Фигурист отметил, что не понимает решения судей, и добавил, что занявшие третье место россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский катаются хорошо, но им есть над чем работать.

Спортивные пары представили произвольную программу в четверг, 25 марта. Победу одержали российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебряные награды завоевали представители Китая Хань Цун и Вэньцзин.

Чемпионат мира проходит в Стокгольме. Соревнования завершатся 28 марта.