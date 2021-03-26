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Мишустин пообедал за одним столом с принцем Чарльзом

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Фото: сайт правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего визита в Афины, где принял участие в торжествах по случаю 200-летия начала греческой революции, вечером в среду, 24 марта, посетил организованный президентом Греции Катериной Сакелларопулу торжественный обед. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На празднества в Афины были приглашены представители России, Великобритании и Франции, помогавшим грекам обрести независимость. От Соединенного Королевства на мероприятие прибыл наследник престола принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, Францию представила министр обороны страны Флоранс Парли.

После культурной программы — открытия после 12-летней реконструкции Национальной галереи — гостей пригласили на обед. Принца Чарльза посадили во главе стола, а Михаил Мишустин занял место напротив него. Камилле не удалось сесть около супруга — ей досталось место в углу. Гости произнесли торжественные речи. Российский премьер пожелал грекам процветания, здоровья и счастья, а также призвал сделать все необходимое для расширения практического сотрудничества между Москвой и Афинами.

На следующий день на площади Синтагма состоялся военный парад. Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату и прошел вдоль строя почетного караула.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин в ходе официального приема в Афинах рассказал о том, что для взаимодействия между Москвой и Европейским союзом (ЕС) на равноправной основе есть все возможности. Он добавил, что Москве и Афинам необходимо развивать конструктивное взаимодействие между Россией и ЕС на основе равноправия, взаимного учета интересов.

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