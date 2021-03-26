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Мать записала «жуткий» разговор дочери с воображаемым другом и напугала зрителей

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Блогерша с ником @autist_artist_ записала на камеру, как ее дочь общалась с воображаемым другом. Напуганные зрители посчитали разговор «слишком жутким» и даже выдвинули несколько теорий о том, что девочка общалась с паранормальными существами. Ролик доступен в TikTok.

На видео запечатлена мать ребенка. Женщина включила запись на телефоне, когда услышала, как ее дочь начала «маниакально смеяться» в соседнем помещении. Блогерша подумала, что сейчас запишет «самую милую вещь на свете». Но следующие действия девочки заставили ее испугаться: дочь захлопнула дверь и сказала: «Никто не выйдет из комнаты».

За несколько дней ролик набрал более 2,3 миллиона просмотров. Часть зрителей предположили, что ребенок общался с невидимыми духами или другими потусторонними существами. «Немедленно убирайтесь из дома», — порекомендовал один из комментаторов. «Это видео стало для меня поводом принять противозачаточное средство», — пошутил другой. В одном из следующих роликов @autist_artist_ объяснила, что бояться нечего: девочка просто общалась со своим воображаемым другом.

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