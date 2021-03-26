Олимпийская чемпионка из Канады обратилась к россиянам после критики Щербаковой

Канадская олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Меган Дюамель в Instagram обратилась к россиянам после критики катания фигуристки Анны Щербаковой.

Дюамель оправдалась перед российскими фанатами, заявив, что произошло ужасное недопонимание. По ее словам, российские СМИ неправильно истолковали ее слова. «Я очень расстроена, что дошло до такого, и я разозлила миллионы людей. Пожалуйста, знайте, что я продолжаю восхищаться российскими фигуристами», — добавила канадка.

22 марта Дюамель назвала катание Щербаковой болезненным. Тогда она заявила, что чемпионка мира должна быть разносторонним человеком, который наслаждается выступлениями и победами.

После короткой программы на чемпионате мира Щербакова занимает первое место. Фигуристка — трехкратная чемпионка России. В активе 16-летней спортсменки также серебряные медали финала Гран-при и чемпионата Европы сезона-2019/2020.