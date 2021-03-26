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В США предложили абонементы в спортзал всем отказавшимся от прививки

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Кадр: @theatilisgym

Владельцы спортзала в американском штате Нью-Джерси предложили абонементы всем отказавшимся от прививки против коронавируса нового типа. О такой попытке борьбы с вакцинацией пишет The Hill.

Хозяин зала Айен Смит (Ian Smith) заявил, что этот шаг — реакция на акцию компании KrispyKreme, которая ранее пообещала снабжать пончиками каждого, кто сделает прививку.

«Мы верим в здоровье — в настоящее здоровье: упражнения, хорошее питание, обилие витамина D и цинка, атмосфера без стресса», — заявил Смит, выступающий против государственных антикоронавирусных мер. Ранее его спортзал отказался закрываться во время локдауна и соблюдать ограничения в связи с пандемией, ссылаясь на принцип свободы, которую гарантирует американское государство.

В России к прививкам благосклонно относится большая часть граждан: в феврале 40 процентов опрошенных заявили, что готовы вакцинироваться в ближайшее время.

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