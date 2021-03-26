В российские паспорта внесут изменения. Соответствующий законопроект, подготовленный МВД России, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, будет изменена последняя страница паспорта. В тексте памятки появится напоминание о том, что владелец документа ставит на его второй странице личную подпись; о том, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что изменения в последней странице паспорта будут «способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений», а это в свою очередь «позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан».

Вместе с тем в МВД решили поменять срок действия паспорта после его истечения. «Паспорт является недействительным: по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста», — говорится в тексте проекта.

Утверждается, что нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав, например, с невозможностью зарегистрироваться на портале госуслуг для подачи заявления о замене паспорта. Кроме того, необходимость изменений в МВД объяснили тем, что граждане сталкиваются с трудностями в получении банковских услуг из-за недействительного паспорта.