Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предсказал присоединение Донбасса к России, «когда наступит время». Его слова в субботу, 27 марта, приводит РИА Новости.

«Мы движемся в правильном направлении… У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — заявил Пасечник.

Он добавил, что Россия уже сейчас регулярно оказывает Донбассу гуманитарную помощь, которая является жизненно важной для региона, а также экономическое содействие.

По словам главы ЛНР, в настоящее время большинство жителей Украины по-прежнему являются частью Русского мира. При этом украинский неофашизм, «активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада», на самом деле поддерживает меньшинство граждан страны.

В феврале Пасечник обвинил Киев в отсутствии прогресса по урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, с момента подписания документа Украина не только не выполнила взятых на себя обязательств, но и намеренно усугубила конфликт.